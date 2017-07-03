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أمسية على ضفاف النيل بقنا احتفالاً بإنجازات ثورة 30 يونيو

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مصراوي Masrawy

أمسية على ضفاف النيل بقنا احتفالاً بإنجازات ثورة 30 يونيو

11:52 م الأحد 02 يوليو 2017

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قنا –عبد الرحمن القرشي:

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة بكورنيش النيل، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، بحضور اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومديري المديريات ورؤساء مجالس المدن وبمشاركة عدد كبير من أهالي المحافظة.

وفي كلمته، قدم محافظ قنا، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية والشعب المصري وأهالي وقيادات محافظة قنا، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، مضيفاً أنها تُعد نقطة فارقة في تاريخ المعاصر، لأنها تخلصت من قوى الشر في الداخل والخارج.

وأكد الهجان، أن هذه الثورة كانت نقطة الانطلاق لتحقيق الأهداف والاستحقاقات، حيث بدأت صفحة جديدة من الإنجازات والمشروعات القومية، كمشروع قناة السويس الجديدة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، كمرحلة أولى، وإقامة عدد كبير من صوامع تخزين الغلال، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.. وغيرها من المشروعات القومية الأخرى. 

وخلال الاحتفال، كرم محافظ قنا أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أننا لن ننساهم لأنهم ضربوا المثل في التضحية والتفاني من اجل رفعة هذا الوطن.

تضمن الاحتفال، عدد من الفقرات الغنائية والعروض المسرحية، مقدمة من فرقتي الموسيقي العربية والفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا، بالإضافة إلى عرض عن ما تحقق من إنجازات في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لا سيما الإنجازات الخاصة بمحافظة قنا.

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