أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

عقب الحكم بإعدام 20 متهمًا.. زوجة نائب مأمور كرداسة: سأزور قبر "الشهيد" غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عقب الحكم بإعدام 20 متهمًا.. زوجة نائب مأمور كرداسة: سأزور قبر "الشهيد" غدًا

11:37 م الأحد 02 يوليو 2017

الشهيد العميد عامر عبد المقصود

كتب - محمد شعبان:

قالت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز كرداسة، إن الحكم الذي صدر، اليوم الأحد، بإعدام 20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "مذبحة كرداسة" أشفى غليل أهالي الشهداء.

كان العشرات من أهالي كرداسة حاصروا مركز الشرطة يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وأطلقوا قذائف صاروخية على المركز ثم حاصروه واعتدوا على الضباط واقتادوهم خارج مركز الشرطة وعذبوهم حتى الموت، ونتج عن الجريمة استشهاد 13 من قوة مركز شرطة كرداسة بينهم المأمور ونائبه وعدد من الضباط والأفراد.

وأوضحت "سامي" - في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المُذاع عبر فضائية المحور مساء اليوم الأحد - أنها ستتوجه لزيارة قبر زوجها غدًا لإبلاغه بالقصاص من قتلته، مطالبة في الوقت نفسه بعدم غلق ملف القضية والبحث عن متهمين جدد، حسب قولها.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم كل من: (سعيد يوسف صالح، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حسين، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي سلامة، وبدر عبد النبي محمود جمعة، وقطب سيد قطب، وعمرو محمد السيد، وعزت سعيد محمد، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد علي، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام أحمد عياط، وعرفات عبد اللطيف، ومصطفى السيد).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن المؤبد لـ 80 متهمًا بينهم

    السجن المؤبد لـ 80 متهمًا بينهم "سامية شنن" في مذبحة كرداسة

    أخبار
  • اليوم.. الحكم على 156 متهمًا بقضية

    اليوم.. الحكم على 156 متهمًا بقضية "مذبحة كرداسة"

    أخبار
  • قبل الحكم بساعات.. 7 مشاهد في قضية

    قبل الحكم بساعات.. 7 مشاهد في قضية "مذبحة كرداسة"

    أخبار
  • لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 738 متهماً بقضية

    لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 738 متهماً بقضية "فض رابعة" لـ 13يونيو

    أخبار

إعلان

bb06c17949.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ