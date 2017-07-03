عقب الحكم بإعدام 20 متهمًا.. زوجة نائب مأمور كرداسة: سأزور قبر "الشهيد" غدًا

كتب - محمد شعبان:

قالت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور مركز كرداسة، إن الحكم الذي صدر، اليوم الأحد، بإعدام 20 متهمًا، والسجن المؤبد لـ80 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "مذبحة كرداسة" أشفى غليل أهالي الشهداء.

كان العشرات من أهالي كرداسة حاصروا مركز الشرطة يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وأطلقوا قذائف صاروخية على المركز ثم حاصروه واعتدوا على الضباط واقتادوهم خارج مركز الشرطة وعذبوهم حتى الموت، ونتج عن الجريمة استشهاد 13 من قوة مركز شرطة كرداسة بينهم المأمور ونائبه وعدد من الضباط والأفراد.

وأوضحت "سامي" - في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المُذاع عبر فضائية المحور مساء اليوم الأحد - أنها ستتوجه لزيارة قبر زوجها غدًا لإبلاغه بالقصاص من قتلته، مطالبة في الوقت نفسه بعدم غلق ملف القضية والبحث عن متهمين جدد، حسب قولها.

والمحكوم عليهم بالإعدام هم كل من: (سعيد يوسف صالح، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد الشاهد، ووليد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حسين، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي سلامة، وبدر عبد النبي محمود جمعة، وقطب سيد قطب، وعمرو محمد السيد، وعزت سعيد محمد، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد علي، ومحمد عامر الصعيدي، وأحمد عبد السلام أحمد عياط، وعرفات عبد اللطيف، ومصطفى السيد).