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طارق خيري: قدمنا مباراة سيئة وهدفنا الصعود لربع النهائي

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طارق خيري: قدمنا مباراة سيئة وهدفنا الصعود لربع النهائي طارق خيري: قدمنا مباراة سيئة وهدفنا الصعود لربع النهائي

التحرير

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كتب- أحمد سعيد وهاني العوضي

اعترف طارق خيري المدرب العام لمنتخب شباب لكرة السلة، بتقديم اللاعبين لمستوى سئ اليوم أمام ليتوانيا في خسارة الفراعنة بنتيجة 50-88، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمونديال شباب السلة تحت 19 عاماً المقامة بمصر حتى 9 يوليو الجاري.

أوضح خيري أن اللاعبين فقدوا التركيز أمام ليتوانيا في الفترة الثانية، بينما كانت الفترة الرابعة أفضل ما قدموه في لقاء اليوم داخل الملعب، كما شدد على أن ذلك أمراً طبيعياً عند ملاقاة وصيف أوروبا وأحد الفرق المرشحة للقب.

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وأكد خيري على عدم وجود مباراة سهلة بالبطولة، موضحاً أن بورتوريكو اليوم كانت أفضل من ألمانيا في معظم فترات المباراة لكن لم تستطع الفوز،

ويسعى الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا، من أجل ملاقة فريق أسهل نسبياً في دور الستة عشر، من أجل الصعود إلى ربع النهائي وهو ما سيكون إنجاز حقيقي إذا تحقق.

وبسؤال خيري عن تسلل للاعبين شعور بالخسارة من قبل المباراة بسبب تصريحاته بالأمس أن المباراة صعبة قال خيري "هل كان عليّ التصريح بأن المباراة سهلة وهي ليست كذلك؟، منتخب ليتوانيا من المرشحين للفوز باللقب مشدداً إن تصريحه غير مبالغ فيه".

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التحرير

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