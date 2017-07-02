إصابة «بيبو» بالتواء في الكاحل في مونديال السلة للشباب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعرض أحمد خلف «بيبو» لاعب المنتخب المصري للشباب لكرة السلة إلى الإصابة في المباراة التي جمعت بين مصر وليتوانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمونديال شباب السلة تحت 19 عامًا.

وكشف الجهاز الطبي للمنتخب المصري عن تعرض «بيبو» إلى إصابة بالتواء في الكاحل وسيتم تحديد موقفه من المشاركة أمام منتخب ألمانيا بختام دور المجموعات المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

شاهد أيضا

تعرض المنتخب المصري للهزيمة أمام منتخب ليتوانيا وصيف أوروبا بنتيجة 50-88 بعد أن فاز في المباراة الإفتتاحية بنتيجة 67-65 على منتخب بورتوريكو ومن المقرر أن يختتم مباريات دور المجموعات أمام ألمانيا يوم الثلاثاء ليستعد لمواجهة أحد فرق المجموعة الأولى بدور الستة عشر يوم الأربعاء.