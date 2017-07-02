"المحامين" تشكل لجنة لبحث حالات المتعثرين عن تجديد القيد بالنقابة

كتبت - هاجر حسني:

وافق النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على الطلب المقدم من صلاح صالح بتشكيل لجنة من 15 عضو من أعضاء مجلس النقابة تتولى فحص حالات المحامين لمن لم يستوف شروط تجديد القيد لعام 2017.

قال صلاح صالح عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة تنقية الجداول، إنه كان هناك اجتماعا تمهيدي للجنة بمقر النقابة، بحضور بعض من أعضاء المجلس حيث تستكمل عملها صباح الغد إلى حين الانتهاء من أعمالها وإرساء القواعد الخاصة بها، وإعداد تقرير وعرضه على المجلس بما انتهت إليه اللجنة.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن دور اللجنة يأتي على ضوء فحص وتمحيص العديد من حالات المحامين المرضي المتعثرين في إتمام عملية التجديد وفقا لضوابط تجديد وتعديل القيد لعام 2017، والتباحث وإصدار التوصيات اللازمة بشأنهم تيسيرا عليهم.

وفي سياق متصل أشار صلاح إلى أنه تم إرسال خطاب لمساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لإمداد النقابة العامة بكشوف أسماء المحامين الصادر بحقهم أحكام نهائية في أي "جناية أو جنح" لتولي متابعة الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.​