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وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون لبحث موقف قطر

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وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون لبحث موقف قطر وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين يجتمعون لبحث موقف قطر

التحرير

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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكرى، تقرر عقد اجتماع رباعى لوزراء خارجية والمملكة العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية، فى بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة فى هذا الشأن.

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التحرير

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