شعبة «الاتصالات»: هذه حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

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قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالغرفة التجارية، إن نسبة الخصم من كروت الشحن لصالح ضريبة القيمة المضافة تبلغ 1% بحسب جهاز تنظيم الاتصالات، وليس هناك زيادة في أسعار كروت الشحن.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»، أن هامش ربح التاجر من كروت الشحن لم يتغير نهائيًا، ولذلك فهم يحاولوا رفع سعر الكروت، مشيرًا إلى أنه يجب توعية المواطنين ومعرفة أسعار كروت الشحن وعدم الوقوع فريسة للتجار.

وتابع: "يجب النظر أيضا بشكل عادل إلى التجار لتحقيق هامش ربح عادل لهم".