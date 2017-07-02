فيديو| رمضان يتقدم بشكوي من الأسعار لـ«التموين».. والموظف يرد: «خارج اختصاصنا»

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انتقد الإعلامي خيري رمضان، عدم وجود رقابة من قبل الحكومة على ارتفاع الأسعار، وتقدم بشكوى على الهواء مباشرة عن طريق الخط الساخن لوزارة التموين.

وبعد طول انتظار ليرد القائمين على الخدمة، تقدم رمضان، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار» بثلاثة شكاوى عن ارتفاع أسعار السجائر والمواصلات والأرز، بعد حصول الموظف على بيانات الإعلامي الشخصية.

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وانتهت المكالمة بعدم تمكن رمضان من تسجيل شكوته، إذ رد عليه الموظف قائلًا: «ارتفاع الأسعار خارج اختصاصنا».

وعلق رمضان بعد نهاية المكالمة: «لازم يطلع عينك، ويسألك هو الأرز سلع تمونية أو استهلاكية».