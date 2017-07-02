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اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

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مصراوي Masrawy

اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

11:00 م الأحد 02 يوليو 2017

اجتماع رباعي لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر لبحث تطورات الأزمة الأربعاء المقبل​

تميم بن حمد أمير قطر

كتب- سامي مجدي:

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى دعا لاجتماع رباعى لوزراء خارجية والمملكة العربية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لمتابعة تطورات الموقف من قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

كانت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قررت الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دول قطر. وأعلنت أيضا إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، بسبب "تدخل قطر في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب".

وجاء قرار قطع العلاقات بعد لقاء بين وزيري الخارجية المصري والسعودي في القاهرة، مطلع الشهر المنقضي، ولقاء آخر بين العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة.

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