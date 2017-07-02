"الوفد": نرحب بعودة "أبو شقة" للحزب وبيت الأمة في انتظاره

كتبت- مروة شوقي:

رحب حزب الوفد، بعودة المستشار الجليل بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد الذي سبق وأن تقدم باستقالته اعتراضًا منه على سياسة الحزب.

وقال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، في بيان صحفي، الأحد، إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب قد رفض استقالة المستشار بهاء أبو شقه أمس السبت، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب كما تمسك بعودته العديد من أعضاء الهيئة العليا، مؤكدًا أن "أبو شقة" إضافة كبيرة لأي كيان ويعتز الوفديون بوجوده.

وأوضح فؤاد، أن "العديد من أعضاء الهيئة العليا ينتظرون عودته إلى بيت الأمة للوقوف أيضًا على مسببات ما جاء بالاستقالة، واستيضاح بعض ما ذكر فيها وذلك في أول اجتماع للهيئة العليا من أجل الانطلاق نحو عمل مؤسسي يعلي الصالح العام للوطن وللوفد".

كان المستشار بهاء أبو شقة قد صرح مساء اليوم بأنه تراجع عن قراره بالاستقالة بناء على قرار الهيئة العليا للحزب.