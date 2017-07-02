مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة

نيويورك - (أ ش أ):

أكد المندوب الدائم ‏للمملكة العربية السعودية‏ لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أن قطر تصر على ‏زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره، إضافة إلى شراكتها مع إيران في توجهها الذي لم يتوقف عن إيجاد الفوضى العارمة في دول المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، عن المعملي قوله إن المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارًا سياديًا في مقاطعة قطر حفاظاً على ضبط الأمن في المنطقة ‏والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها واستمرت 20 عاماً في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يكيدونه ضد دول المنطقة.

وأكد المعلمي أن دعم قطر المستمر للإرهاب أدى إلى أن تكون الدوحة هي الملاذ الأول للإرهابيين؛ حيث يجدون البيئة الخصبة فيها وتستقبلهم وتسمح لهم بالتآمر ضد دولهم، مشدداً على أنه حفاظاً من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي فقد أُعطيت فرصاً عدة لوقف دعمها للإرهاب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول آخرها عامي 2013 و2014 إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات.