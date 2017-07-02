ليتوانيا تقسو على مصر بمونديال السلة

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حقق منتخب ليتوانيا إنتصاره الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب على حساب المنتخب المصري بنتيجة 50/88 وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب في القاهرة حتى التاسع من يوليو الجاري.

سيطر منتخب ليتوانيا على المباراة منذ بدايتها وأنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 13/22، ليوسع بعدها الفارق في الربع الثاني وينهي الشوط الأول بنتيجة 21/55.

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استمر تفوق منتخب ليتوانيا في الربع الثالث الذي انتهى 33/74، قبل أن ينهي الأمور لمصلحته مع نهاية الربع الرابع 50/88.

بهذه النتيجة رفع منتخب ليتوانيا رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية بعد الانتصار على ألمانيا بالأمس، وتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني مشاركة مع ألمانيا برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على بورتوريكو بالأمس.