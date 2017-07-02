أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

محمود طاهر يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

Google+ Print
محمود طاهر يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي محمود طاهر يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن قناة الأهلي سوف تذيع المباريات الهامة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف طاهر في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي: "هناك مباحثات ومفاوضات تجري الآن مع الشركة الراعية بشأن إذاعة بعض مباريات الفريق مباشرة خلال الفترة القادمة، و سوف تشهد الوصول لحل واتفاق مع الشركة".

شاهد أيضا

وتابع رئيس الأهلي:" لا يوجد قناة نادي في العالم تبث المباريات بشكل مباشر، ولكن يتم إعادة المباراة لاحقًا، أو يتم الاتفاق على إذعة بعض المباريات".

وأختتم طاهر:" عودة القناة من جديد هي أحد إنجازات مجلس الإدارة النادي الحالي، الأمور كانت صعبة في القناة طوال الفترة الماضية، هناك طفرة الآن خاصة في تغطية الألعاب الأخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)