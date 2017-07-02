محمود طاهر يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن قناة الأهلي سوف تذيع المباريات الهامة للفريق خلال الفترة القادمة.

وأضاف طاهر في تصريحات تلفزيونية لقناة النادي الأهلي: "هناك مباحثات ومفاوضات تجري الآن مع الشركة الراعية بشأن إذاعة بعض مباريات الفريق مباشرة خلال الفترة القادمة، و سوف تشهد الوصول لحل واتفاق مع الشركة".

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وتابع رئيس الأهلي:" لا يوجد قناة نادي في العالم تبث المباريات بشكل مباشر، ولكن يتم إعادة المباراة لاحقًا، أو يتم الاتفاق على إذعة بعض المباريات".

وأختتم طاهر:" عودة القناة من جديد هي أحد إنجازات مجلس الإدارة النادي الحالي، الأمور كانت صعبة في القناة طوال الفترة الماضية، هناك طفرة الآن خاصة في تغطية الألعاب الأخرى".