تقرير: 30 إصابة خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية بالقدس

القدس - (د ب أ):

أصيب نحو 30 فلسطينيًا إثر مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلية، مساء الأحد، في منطقة باب الأسباط بالقدس خلال تشييع جثمان شاب.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن طواقم طبية عاملة في جمعية الهلال الأحمر أن 30 فلسطينيًا أصيبوا خلال المواجهات، وأن إحدى الإصابات خطيرة جدًا بفعل رصاصه مطاطية بالعين نجم عنها نزيف داخلي بالرأس.

وأضافت الوكالة أن الإصابات تنوعت ما بين مطاط واعتداء بالضرب وغاز سام ومسيل للدموع، وأن 9 من المصابين نقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنها أوقفت الجنازة بعدما لوح المشيعون بالأعلام الفلسطينية ورددوا عدة هتافات.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة سعت لتفريق المشاركين في تشييع الجنازة مما دفع المشاركين إلى رشق الشرطة بالحجارة.

وقالت الصحيفة إن شرطيًا أصيب بحجر في وجهه وعولج في موقع الإصابة.