الحريري: التوصية بحرمان «طنطاوي» من دور انعقاد كامل «غير قانونية»

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قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن ماقررته لجنة القيم بمجلس النواب اليوم بعد التحقيق مع النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، وعضو التكتل، عقوبة لم ترد في لائحة مجلس النواب.

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‎وكان النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، والمتحدث الرسمي باسمها، صرح بأن اللجنة انتهت في اجتماعها، اليوم الأحد، إلى التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي، من حضور دور انعقاد على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد القادم وهو الثالث من عمر البرلمان، وذلك في واقعة إلقاء الميكروفون علي الأرض، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير.

وأوضح النائب في تصريحات لـه اليوم، أنه طبقًا لنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فلا توجد عقوبة بحرمان نائب من دور انعقاد كامل، وأيضاً لا توجد عقوبة تنطبق بداية من دور الانعقاد القائم.