ضاحي خلفان: «لباسي قطري لهذا السبب»

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انتقد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي أعلن فيها رفض المطالب العربية لرفع الحصار عن قطر.

وقال خلفان، خلال تغريدات له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ما بعد اعتراف وزير خارجية قطر بدعم الإرهاب من شىء أكثر من ذلك فالاعتراف سيد الأدلة»، متابعًا: «الجريمة الإرهابية ليس فيها جرائم بسيطة وجرائم غليظة كلها على نفس المستوى من الخطورة على الأمن والسلم الدوليين».

وسخر من النظام القطري بقوله: «لباسي قطري.. السبب جدي سكن قطر إبان حكم أبوظبي لها».