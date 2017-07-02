العصار: ننتج الدبابة والمدفع.. وننشئ مصنعًا لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية

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كشف اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، أن الوزارة بصدد إنشاء مصنع لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية بطاقة 1 جيجا من الرمال، بالتعاون مع الدكتور إبراهيم سمك خبير الطاقة الشمسية العالمي، الذي شارك في مؤتمر مصر تستطيع العام الماضي.

ورحب الوزير بالتعاون مع علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، لافتا إلى أنه التقى العديد من المصريين بالخارج ورأى الوطنية متدفقة لديهم، ويجب استغلال ذلك.

وأضاف، خلال جلسة "التحول من الإنتاج للتنمية المستدامة" بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإنتاج الحربي جزء من الصناعة الوطنية، مشيرا إلى بدء التعاون مع القطاع الخاص في إطار السعي لتحقيق نوع من التكامل بجانب المنافسة التي تساعد في تحقيقه التطور والتنمية.

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وأكد العصار أن هدف الوزارة وقطاع الصناعة الوطنية بشكل عام هو تقليل معدلات الاستيراد وزيادة التصدير وخلق فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة، من خلال تطوير أنظمة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن مصر تنتج دبابات ومدافع وذخيرة، وهي صناعات تحتاج تقدم ودقة كبيرة، ما يؤكد قدرتنا على النهوض بالقطاع الصناعي.