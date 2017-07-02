صور| وقفة احتجاجية لأهالي «حصة الغنيمي» بكفر الشيخ لانقطاع المياه

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كتب:- عمرو الشامي

نظم العشرات من أهالي قرية "الحصة الغنيمي"، التابعة لمركز قلين، محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافطة، بسبب انقطاع مياه الشرب لما يقرب من شهر عن منازل القرية.

قالت فتحية سمير، إحدى الأهالي: "أنا وجيراني بننقل المياه بالجراكن من القرى المجاورة، على عربات الكارو والتوك توك، يعنى إحنا بنشتري كوباية المية بالفلوس".

وتابعت: "مفيش مسؤول بيقول لنا انتم فين ولا لاقيين محافظ ولا رئيس مدينة ولا مسؤول مياه ولا حد خالص، حسبي الله ونعم الوكيل في اللى سايبينا كدا".

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وذكر محمد راشد، أحد السكان، أنهم يعانون من نقص فى مياه الشرب ولم تصل البيوت منذ أكثر من 20 يوما وحتى إن وصلت تأتي ساعات معدودة ثم تنقطع مرة أخرى، كما أن خطوط المياه متهالكة وهو ما يؤدي لاختلاطها بمياه الترع ومصارف الصرف الصحي".

وطالب محمود السيد، من أهالي القرية، المسؤولين بالوحدة المحلية ومجلس المدينة وشركة المياه بسرعة حل المشكلة.