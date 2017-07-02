رئيس قطاع حماية الطبيعة يكشف مصير "قناديل البحر" المنتشرة على الشواطئ

كتبت- مادي غيث:

قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه تم إبلاغ مسؤولي حماية البيئة على الشواطئ بالتخلص من القناديل المنتشرة عن طريق دفنها، مؤكدًا: " كل شاطئ يقوم الآن بدفن القناديل الموجودة عليه".

وأضاف سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه "لا صحة لما تداوله عن تصدير القناديل إلى الصين، وحتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي عروض من الخارج لاستيراد القناديل".

وكان مواطنون تداولوا صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اشتكوا خلالها من انتشار قناديل البحر بصورة كبيرة على ساحل البحر المتوسط.

وشكلت وزارة البيئة مجموعة عمل علمية متخصصة في مجال علوم البحار لبحث ودراسة هذه الظاهرة وأسبابها وكيفية التعامل معها، وعلى الفور قامت مجموعة العمل بالتنسيق مع أجهزة الوزارة وجهاز شئون البيئة وفرع الجهاز بالإسكندرية والمحميات الطبيعية بالمنطقة الشمالية بالتوجه

وقنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويتميز بقوامه الهلامي، وله مجسات حسية وأطراف طويلة تسمى لوامس، ولا يملك جهازًا هضميًا؛ فمعظم جسمه مكون من الماء والجيلاتين. ويعتبر قنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، ويتحرك في البحر عن طريق انقباض الجسم وفرده، بحيث يندفع بسرعة وسط الماء، وتساعده تيارات الماء على الانتقال من مكان إلى آخر.