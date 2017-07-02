أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

10:02 م الأحد 02 يوليو 2017

النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

ارشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

صرحت نيابة إمبابة تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، بدفن جثتي صاحب محل وابنته، الضحيتين الباقيتين لحادث السيارة التي سقطت من أعلى كوبري الساحل، بعد قيام قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما، حيث جرفهما التيار لمنطقة منشأة القناطر.

كان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة إمبابة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، فأمر بسرعة انتقال قوات الإنقاذ لموقع الحادث.

كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء سير السيارة رقم "ق هـ 2935" قيادة صفاء.ع.م -40 سنة- أخصائية اجتماعية بالشركة المصرية للاتصالات، أعلى كوبري الساحل اختلت عجلة القيادة في يدها، مما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبري وسقوطها في نهر النيل.

وأسفر الحادث عن مصرعها ونجلها عمر.ا.ح 13 سنة "طالب"، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين والسيارة، وعثر على مبلغ مالي ومتعلقات المتوفية؛ وبسؤال شقيق المتوفية ويدعى محمد -51 سنة- "موظف"، أفاد بأن شقيقته كانت تستقل السيارة وبصحبتها زوجها أبوبكر.ح.ع -53 سنة- "صاحب محل"، ونجليها المتوفي، وأسماء -12 سنة- طالبة، وأنهم كانوا في طريقهم لقضاء العطلة الصيفية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين المفقودتين، وتحرر محضر بالواقع وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور -

    بالصور - "مصراوي" في كرداسة بعد حُكم إعدام 20 متهمًا.. والأهالي: "المُذنب

    أخبار
  • مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصف

    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالصف

    أخبار
  • مصرع فتاتين غرقًا في الرياح البحري بمنشأة القناطر

    مصرع فتاتين غرقًا في الرياح البحري بمنشأة القناطر

    أخبار
  • محمد فؤاد يتقدم ببلاغ ضد تامر عبد المنعم لإصداره شيكا بدون رصيد

    محمد فؤاد يتقدم ببلاغ ضد تامر عبد المنعم لإصداره شيكا بدون رصيد

    أخبار

إعلان

69cbb2bca5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ