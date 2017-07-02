النيابة تصرح بدفن جثتين في حادث سقوط سيارة من أعلي كوبري الساحل

كتب - صابر المحلاوي:

صرحت نيابة إمبابة تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، بدفن جثتي صاحب محل وابنته، الضحيتين الباقيتين لحادث السيارة التي سقطت من أعلى كوبري الساحل، بعد قيام قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتيهما، حيث جرفهما التيار لمنطقة منشأة القناطر.

كان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة إمبابة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط سيارة من أعلى كوبري الساحل، فأمر بسرعة انتقال قوات الإنقاذ لموقع الحادث.

كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء سير السيارة رقم "ق هـ 2935" قيادة صفاء.ع.م -40 سنة- أخصائية اجتماعية بالشركة المصرية للاتصالات، أعلى كوبري الساحل اختلت عجلة القيادة في يدها، مما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبري وسقوطها في نهر النيل.

وأسفر الحادث عن مصرعها ونجلها عمر.ا.ح 13 سنة "طالب"، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين والسيارة، وعثر على مبلغ مالي ومتعلقات المتوفية؛ وبسؤال شقيق المتوفية ويدعى محمد -51 سنة- "موظف"، أفاد بأن شقيقته كانت تستقل السيارة وبصحبتها زوجها أبوبكر.ح.ع -53 سنة- "صاحب محل"، ونجليها المتوفي، وأسماء -12 سنة- طالبة، وأنهم كانوا في طريقهم لقضاء العطلة الصيفية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين المفقودتين، وتحرر محضر بالواقع وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.