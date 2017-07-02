وزير الأوقاف: الاستعانة بالواعظات لأداء دروس دينية في المساجد الجامعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، إنه سيتم اختيار واعظات للمساجد الجامعة لأداء الدروس اليومية للسيدات من أجل التوعية الدينية ونشر الأخلاق والقيم، ووجه بعمل حصر للمساجد الجامعة المشاركة في برنامج المسجد الجامع.

جاء ذلك خلال اجتماع "جمعة" مع أئمة محافظة الجيزة، بحضور عددا من قيادات المديرية.

وأضاف جمعة، أن المرحلة الأصعب الآن هي مرحلة البناء وملء الساحة بالفكر المعتدل الصحيح حتى يشعر الناس بأثر الداعية في المجتمع.

وأوضح أن تفعيل المسجد الجامع سيكون من خلال المساجد الكبرى بعمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم مقسمة على مدار الأسبوع للبنين والبنات، مع تكثيف الدروس الدينية لترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في نفوس النشء.