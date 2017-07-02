وزير الأوقاف: الاستعانة بالواعظات لأداء دروس دينية في المساجد الجامعة
وزير الأوقاف: الاستعانة بالواعظات لأداء دروس دينية في المساجد الجامعة
09:53 م الأحد 02 يوليو 2017
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، إنه سيتم اختيار واعظات للمساجد الجامعة لأداء الدروس اليومية للسيدات من أجل التوعية الدينية ونشر الأخلاق والقيم، ووجه بعمل حصر للمساجد الجامعة المشاركة في برنامج المسجد الجامع.
جاء ذلك خلال اجتماع "جمعة" مع أئمة محافظة الجيزة، بحضور عددا من قيادات المديرية.
وأضاف جمعة، أن المرحلة الأصعب الآن هي مرحلة البناء وملء الساحة بالفكر المعتدل الصحيح حتى يشعر الناس بأثر الداعية في المجتمع.
وأوضح أن تفعيل المسجد الجامع سيكون من خلال المساجد الكبرى بعمل حلقات لتحفيظ القرآن الكريم مقسمة على مدار الأسبوع للبنين والبنات، مع تكثيف الدروس الدينية لترسيخ القيم الأخلاقية الإسلامية في نفوس النشء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الأوقاف يبحث مع أئمة الجيزة تفعيل استيراتيجية البناء الدعوي
-
الأخبار المتوقعة اليوم السبت أول يوليو 2017
-
الأوقاف: خصم 3 أشهر من بدل وكيل الوزارة بالفيوم وإحالة إمام ومفتش
-
بعد 4 سنوات من توليه منصبه.. وزير الأوقاف يعلن تفعيل استراتيجية البناء
إعلان
إعلان