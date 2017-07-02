‫محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف

الإسكندرية - (أ.ش.أ):

شدّد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها من المهد وإزالة خطرها الداهم على حياة المواطنين، وتأثيرها على البنية التحتية والمرافق العامة.

ووجه المحافظ، المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة، سواء بالبيع أو بالشراء؛ لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالي الإسكندرية.

وأكد على ضرورة تعديل القوانين، وتجريم كل من يشارك في أعمال البناء المخالف، وكذلك كل من يتعامل مع العقارات المخالفة، سواء بالبيع أو الشراء.

وشنت محافظة الإسكندرية، من خلال حي غرب، حملة لإيقاف أعمال البناء بالعقار 83 شارع الطابية بغيط العنب، وجرى خلالها التحفظ على المواد والآلات المستخدمة في البناء.