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«بامبو» يقود الإسماعيلي للفوز على بتروجت في الدوري

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«بامبو» يقود الإسماعيلي للفوز على بتروجت في الدوري «بامبو» يقود الإسماعيلي للفوز على بتروجت في الدوري

التحرير

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على نظيره بتروجت، بهدفين دورن رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز. 

أفتتح كريم "بامبو" التسجيل للإسماعيلي في الدقيقة 19، وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53، من زمن اللقاء.

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وشهد اللقاء طرد اللاعب باهر المحمدي في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 51، محتلاً المركز السادس، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 42 فى المركز التاسع.

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التحرير

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