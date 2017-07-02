بالفيديو.. خالد الغندور: مرتضى منصور دمر الزمالك

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علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على اقالة البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، قائلًا: «أنه حزين للغاية على النادي، وما يحدث به، سواء على مستوى الإداري، أو سوء حالة لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين أصبحوا غير منتمين للنادي».

وأضاف «الغندور»، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مرتضى منصور، يدير المجلس وحده ويتخذ القرارات منفردًا دون الاجتماع بمجلس الإدارة.

وتابع، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، دمر فريق الزمالك الذي تُوج ببطولتي الدوري والكأس موسم 2015، معلقًا، «تكوين الفرقة مش بالطريقة دي، ومش كل ربع ساعة نبيع ونشتري لاعيبة جديدة».

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واستكمل، «الزمالك ما يستاهلش يصعد، والجمهور لازم يفوق ويعرف إن الفرقة دي مش هتاخد بطولة أفريقيا، اللاعيبة مش قادرة تستحمل ضغوطات ماتشات مع فرق ضعيفة».

وخسر الزمالك أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هراري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة يصبح كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 8 نقاط، وأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

