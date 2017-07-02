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مدرب القطن لـ«التحرير»: لن ننسحب من مواجهة الأهلي.. الأمر محسوم

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مدرب القطن لـ«التحرير»: لن ننسحب من مواجهة الأهلي.. الأمر محسوم مدرب القطن لـ«التحرير»: لن ننسحب من مواجهة الأهلي.. الأمر محسوم

التحرير

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كشف مينكريو بيروي، المدير الفني لنادي القطن الكاميروني، موقف فريقه من مواجهة النادي الأهلي، التي من المُقرر لها يوم السبت المُقبل، بالجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيروي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن إدارة القطن لم تُفكر في الانسحاب من مواجهة الأهلي، ولم تتم مناقشة ذلك إطلاقًا، فالأمر محسوم.

وأضاف المدير الفني للفريق الكاميروني، أنه بالرغم من عدم أهمية المباراة بالنسبة لفريقه إلا أنهم سيخوضون آخر مباراة لهم في البطولة الإفريقية أمام النادي الأهلي بشكل طبيعي.

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وأكد «بيروي» في تصريحاته، أنه تم إنهاء الحجوزات الخاصة بالطيران والإقامة في استعدادًا لمواجهة بطل مصر، بالبطولة الإفريقية.

وعن المواجهة، قال مدرب القطن: "المباراة مهمة ولن تكون تحصيل حاصل، خاصة أنها أمام فريق قوي، ونحاول الخروج بشكل يليق بنا، لأن الظروف قادتنا لما نحن فيه الآن".

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التحرير

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