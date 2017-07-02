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«تضامن البرلمان» تناقش الانتهاكات الموجودة بدور الأيتام..الخميس

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«تضامن البرلمان» تناقش الانتهاكات الموجودة بدور الأيتام..الخميس «تضامن البرلمان» تناقش الانتهاكات الموجودة بدور الأيتام..الخميس

التحرير

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تعقد لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، اجتماعاً الخميس المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة العاجلة المقدمة من قبل عدد من النواب، وعلي رأسها سؤال مقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن التقرير الذي عرض بوسائل الاعلام عن دار السابقين للخيرات لرعاية الايتام.

كما تستعرض اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة أماني عزيز رياض، بشأن الخلل الموجود في النظام العام داخل دور الايتام ، والانتهاكات في دور الأيتام بمصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عمارة، بشأن الانتهاكات الجنسية والعنف بدور الايتام.

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ويتطرق أيضاً الاجتماع وفقاً لجدول أعمال اللجنة، إلي طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني منير، بشأن انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي، وتزايد الضحايا وخاصة الاطفال بمصر، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن الإهمال في دار ايتام أولادي بالمعادي.

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التحرير

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