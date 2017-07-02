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فيديو - ترامب يضرب شعار "سي إن إن".. والشبكة ترد: "يوم حزين"

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مصراوي Masrawy

- يضرب شعار "سي إن إن".. والشبكة ترد: "يوم حزين"

09:21 م الأحد 02 يوليو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - علاء المطيري:

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا ضد "سي إن إن" في مقطع فيديو نشره على "تويتر" يظهر فيه وهو يطرح أرضًا مصارعًا محترفًا تم استبدال وجهه بشعار الشبكة بالإنجليزية "CNN".

وردت الشبكة على الفيديو بالقول: "إنه يوم حزين نشهده عندما يشجع رئيس الولايات المتحدة العنف ضد الصحفيين، من الواضح أن سارة هاكابي ساندرز كذبت عندما قالت إن الرئيس لم يقم بأمر كهذا أبدًا، فعوضًا عن التركيز على رحلته على الخارج وأول اجتماع له مع فلاديمير بوتين والتعامل مع وإعداد قانون الرعاية الصحية الخاص به، فإنه ينخرط بسلوك صبياني ينحدر بأقل من مستوى كرامة منصبه، سنستمر بممارسة عملنا ويتوجب عليه أن يبدأ بممارسة عمله".

ورد فريق العلاقات العامة في "CNN" على ترامب بمقتطفات على لسان نائبة المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، وبالأخص قولها: "إن الرئيس لم يقم وفي كل ظرف أو أسلوب بالتشجيع على العنف، بل على العكس تمامًا".

ورفع ترامب مؤخرًا وتيرة هجماته ضد وسائل الإعلام. فإلى هجومه على الصحافيين العاملين في قناة "إم إس إن بي سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي التي وصفها بالغبية جدًا والمجنونة وقال إنه شاهدها تنزف بعد عملية شد الوجه، أعرب ترامب في تغريدة عن نيته استخدام وسم "فرود نيوز سي إن إن" بدلا من "فيك نيوز سي إن إن" الذي درج سابقًا على استخدامه والذي يعني أخبار وهمية.

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