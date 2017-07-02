أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نائب "حماة وطن": أرفض التحقيق مع مرتضى العربي بسبب مشارك​ته مؤتمر المعارضة الإيرانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب "حماة وطن": أرفض التحقيق مع مرتضى العربي بسبب مشارك​ته مؤتمر المعارضة الإيرانية

09:04 م الأحد 02 يوليو 2017

اللواء حسن السيد

كتبت- مروة شوقي:

انتقد اللواء حسن السيد، نائب حزب حماة وطن، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، استدعاء التحقيق مع النائب مرتضى العربي عضو مجلس النواب لحزب حماة الوطن فيما صدر منه من تصرفات في الفترة السابقة والتي من شأنها التعارض مع رؤية وتوجه الحزب.

يذكر أن أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قد أعلن عن استدعاء العربي، للتحقيق معه على خلفية مشاركته في مؤتمر المعارضة الإيرانية المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، لافتًا إلى أن الحزب بصدد اتخاذ إجراء حاسم مع النائب في حال عدم التزامه بسياسة الحزب والتي تصب في الصالح العام للدولة.

وأشار السيد، في تصريح لمصراوي، الأحد، إلى أن "كل عضو يمتلك حرية ابداء رأيه، وهو ما أقره الرئيس عبد الفتاح كمبدأ"، مصيفًا: "لذا أرفض التحقيق معه وكل عضو حر".

وكشف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تدخل السيسي لإعادة اللواء أسامة أبو المجد، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحماة وطن وأمينها العام، عقب إصدار الحزب قرار بتعيين اللواء حسن السيد رئيسا للهيئة البرلمانية، واللواء محمد على بلال أمينا عاما للحزب، على خلفية تأييد "أبو المجد" لمصرية جزيرتي "تيرن وصنافير" وهو ما يعد مخالفة لموقف الحزب المقر لسعودية الجزيرتين.

وتابع: "تم تعطيل القرار عقب تدخل الرئيس".

وكان العربي، قد أعلن عن استقالته من مجلس النواب، بدعوى عدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصرى وحل مشكلاته، على خلفية القرارات التى اتخذتها الخميس الماضي، بشأن رفع المواد البترولية والمحروقات.

حيث جاء في نص استقالته:" لا أجد أمامى سوى اتخاذ قرار استقالتي لعدم وجود جدوى لما أسعى وأطالب به من أجل مصلحة المواطن المصرى وحفاظا على كرامتى أمام أهل دائرتي، واتقدم بخالص اسفى لجموع الشعب المصري".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الحريري": قيم البرلمان عاقبت "طنطاوي" بسبب "تيران وصنافير".. وأخشى

    أخبار

  • "قيم البرلمان" توصي بحرمان "طنطاوي" من دور انعقاد كامل بسبب واقعة

    أخبار
  • برلماني يطالب المسؤولين بالتنازل عن رواتبهم لصالح الدولة

    برلماني يطالب المسؤولين بالتنازل عن رواتبهم لصالح الدولة

    أخبار

  • "طنطاوي" يصل البرلمان للتحقيق معه في واقعة "ميكرفون تيران وصنافير"

    أخبار

إعلان

61ba7a5c9b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية

السيسي يصل إلى القاهرة بعد جولة إفريقية