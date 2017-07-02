كتبت- مروة شوقي:

انتقد اللواء حسن السيد، نائب حزب حماة وطن، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، استدعاء التحقيق مع النائب مرتضى العربي عضو مجلس النواب لحزب حماة الوطن فيما صدر منه من تصرفات في الفترة السابقة والتي من شأنها التعارض مع رؤية وتوجه الحزب.

يذكر أن أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، قد أعلن عن استدعاء العربي، للتحقيق معه على خلفية مشاركته في مؤتمر المعارضة الإيرانية المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، لافتًا إلى أن الحزب بصدد اتخاذ إجراء حاسم مع النائب في حال عدم التزامه بسياسة الحزب والتي تصب في الصالح العام للدولة.

وأشار السيد، في تصريح لمصراوي، الأحد، إلى أن "كل عضو يمتلك حرية ابداء رأيه، وهو ما أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبدأ"، مصيفًا: "لذا أرفض التحقيق معه وكل عضو حر".

وكشف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تدخل السيسي لإعادة اللواء أسامة أبو المجد، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحماة وطن وأمينها العام، عقب إصدار الحزب قرار بتعيين اللواء حسن السيد رئيسا للهيئة البرلمانية، واللواء محمد على بلال أمينا عاما للحزب، على خلفية تأييد "أبو المجد" لمصرية جزيرتي "تيرن وصنافير" وهو ما يعد مخالفة لموقف الحزب المقر لسعودية الجزيرتين.

وتابع: "تم تعطيل القرار عقب تدخل الرئيس".

وكان العربي، قد أعلن عن استقالته من مجلس النواب، بدعوى عدم قدرة المجلس على تلبية طموحات الشعب المصرى وحل مشكلاته، على خلفية القرارات التى اتخذتها الحكومة الخميس الماضي، بشأن رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات.

حيث جاء في نص استقالته:" لا أجد أمامى سوى اتخاذ قرار استقالتي لعدم وجود جدوى لما أسعى وأطالب به من أجل مصلحة المواطن المصرى وحفاظا على كرامتى أمام أهل دائرتي، واتقدم بخالص اسفى لجموع الشعب المصري".