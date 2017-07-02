وزير الإنتاج الحربي: الدولة في حاجة للاستفادة من العقول المصرية في الخارج

القاهرة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدولة في حاجة للاستفادة من العقول المصرية في الخارج ، وقال إن المصريين في الخارج وطنيتهم متدفقة ولديهم رغبة قوية لمساعدة وطنهم.

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي جزء من الصناعة المصرية ، لافتا إلى نجاح تجربة تعاون مع القطاع الخاص.

وأعلن العصار عن بدء التعاون مع الدكتور إبراهيم سمك خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي في مشروع ضخم لتصنيع خلايا طاقة شمسية مصرية بطاقة 1 جيجا من الرمال ، لافتا إلى أن المشروع في مرحلة دراسة الجدوى بالاستعانة بمركز ألماني من أكبر مراكز دراسات الجدوى.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية من مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تناولت محور التحول إلى الإنتاج.

وتحدث في الجلسة الثالثة كل من هدى المراغي أول عميدة لكلية الهندسة في جامعة ويندسور ومستشار الصناعات والحكومات في كندا ، وحسناء عيطوى كبير مهندسي وخبيرة التطوير المستمر ومراقبة الجودة وعضو مجموعة ستة سيجما في الجمعية الأمريكية للجودة ، وأميرة النقلي أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة لينكولن وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لبيئة الناس وعضو الجمعية الدولية لمحاكاة أداء المباني بإنجلترا ، والدكتورة رحاب النمر استشاري أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بشركة ( HP ) ، وصاحبة أول دكتوراه في هندسة تكنولوجيا المعلومات من معهد هاسو بلاتنر في ألمانيا وأفضل إمرأة في مجال التكنولوجيا من شركة جوجل ، والدكتورة إيمان غنيم مدير معمل الأبحاث للاستشعار عن بعد في جامعة نورث كارولينا ويلمينجتون، ورئيس تحرير المجلة الدولية لتطبيق الاستشعار عن بعد.​