الداخلية الكويتية تنفي اتخاذ أي إجراءات استثنائية لمواجهة تهديدات إرهابية

الكويت - (أ ش أ):

نفت وزارة الداخلية الكويتية قيامها باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لمواجهة مخاطر خارجية أو تهديدات إرهابية.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان الأحد، ردًا على ما أثير في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن - أن الخطط الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المؤسسة الأمنية لم تأت تحسبًا لأي مخاوف أو مخاطر خارجية أو تهديدات إرهابية محددة بل ضمن خطة موضوعة انطلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك امتدادًا إلى عيد الفطر.

وأضافت أن العمل في تنفيذ الخطة الأمنية مازال مستمرًا بشكل متكامل عبر تنسيق متكامل بين جميع القطاعات المعنية الأمنية والميدانية في إطار استراتيجية شاملة محددة سلفًا.

وأكد البيان أن الخطة تخضع للإشراف الكامل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، والقطاعات الأمنية كافة؛ كل وفق اختصاصاته ومهامه الموكلة له.

وذكرت الوزارة أن العمل بالخطة الأمنية مستمر وفق الاستراتيجية المقررة إذ تخضع للمراجعة والدراسة على نحو دائم، مؤكدة أن رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن وأمان المواطنين.