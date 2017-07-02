ترامب يضرب شبكة "سي إن إن" في فيديو غريب

واشنطن - (أ ف ب):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا ضد وسائل الإعلام عبر نشره على "تويتر" شريط فيديو شديد الغرابة يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعًا محترفًا تم استبدال وجهه بشعار شبكة "سي إن إن".

والفيديو عمره عشر سنوات وتم إعداده خصيصًا للترحيب بترامب في مناسبة خاصة بهواة المصارعة الحرة، ويأتي نشره بعد أسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة "إم إس إن بي سي" واستدعى ردودًا لأعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ويظهر الفيديو ومدته 28 ثانية ترامب ببزة رسمية يطرح أرضا شخصًا يرتدي بدوره بزة رسمية إلى جانب حلبة مصارعة. ثم يقوم بضرب الرجل الذي تم تغطية وجهه بشعار "سي إن إن " مرارًا على الرأس.

وفي نهاية الفيديو يظهر شعار شبكة "سي إن إن" محرفًا في الزاوية السفلى اليمنى كالاتي: "إف إن إن" - فرود نيوز نتوورك - (الحرف إف يشير إلى كلمة فرود أي تزوير).

وتظهر نسخة طويلة من الفيديو منشورة على الانترنت أن الرجل الذي يتعرض للضرب هو فينس مكماهون مالك ومروج "دبليو دبليو إيه" (المصارعة العالمية الترفيهية) وصديق ترامب.

ورفع ترامب مؤخرًا وتيرة هجماته ضد وسائل الإعلام. فإلى هجومه على الصحافيين العاملين في قناة "‘م إس إن بي سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي التي وصفها بالغبية جدًا والمجنونة وقال إنه شاهدها تنزف بعد عملية شد الوجه، أعرب ترامب في تغريدة عن نيته استخدام وسم "فرود نيوز سي إن إن" بدلا من "فيك نيوز سي إن إن" الذي درج سابقًا على استخدامه والذي يعني أخبار وهمية.

ووسط موجة من الانتقادات تعرض لها الرئيس الأمريكي جراء هجومه على بريجنسكي غرّد ترامب السبت: "استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي ليس استخدامًا رئاسيًا.. إنه استخدام رئاسي عصري لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".