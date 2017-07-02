أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب يضرب شبكة "سي إن إن" في فيديو غريب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يضرب "سي إن إن" في غريب

08:28 م الأحد 02 يوليو 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ف ب):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا جديدًا ضد وسائل الإعلام عبر نشره على "تويتر" شريط فيديو شديد الغرابة يظهر فيه وهو يطرح أرضا مصارعًا محترفًا تم استبدال وجهه بشعار شبكة "سي إن إن".

والفيديو عمره عشر سنوات وتم إعداده خصيصًا للترحيب بترامب في مناسبة خاصة بهواة المصارعة الحرة، ويأتي نشره بعد أسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة "إم إس إن بي سي" واستدعى ردودًا لأعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

ويظهر الفيديو ومدته 28 ثانية ترامب ببزة رسمية يطرح أرضا شخصًا يرتدي بدوره بزة رسمية إلى جانب حلبة مصارعة. ثم يقوم بضرب الرجل الذي تم تغطية وجهه بشعار "سي إن إن " مرارًا على الرأس.

وفي نهاية الفيديو يظهر شعار شبكة "سي إن إن" محرفًا في الزاوية السفلى اليمنى كالاتي: "إف إن إن" - فرود نيوز نتوورك - (الحرف إف يشير إلى كلمة فرود أي تزوير).

وتظهر نسخة طويلة من الفيديو منشورة على الانترنت أن الرجل الذي يتعرض للضرب هو فينس مكماهون مالك ومروج "دبليو دبليو إيه" (المصارعة العالمية الترفيهية) وصديق ترامب.

ورفع ترامب مؤخرًا وتيرة هجماته ضد وسائل الإعلام. فإلى هجومه على الصحافيين العاملين في قناة "‘م إس إن بي سي" جو سكاربورو وميكا بريجنسكي التي وصفها بالغبية جدًا والمجنونة وقال إنه شاهدها تنزف بعد عملية شد الوجه، أعرب ترامب في تغريدة عن نيته استخدام وسم "فرود نيوز سي إن إن" بدلا من "فيك نيوز سي إن إن" الذي درج سابقًا على استخدامه والذي يعني أخبار وهمية.

ووسط موجة من الانتقادات تعرض لها الرئيس الأمريكي جراء هجومه على بريجنسكي غرّد ترامب السبت: "استخدامي لوسائل التواصل الاجتماعي ليس استخدامًا رئاسيًا.. إنه استخدام رئاسي عصري لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يبحث مع رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان البرنامج النووي لبيونج يانج

    ترامب يبحث مع رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان البرنامج النووي لبيونج

    أخبار
  • مظاهرة في هامبورج الألمانية احتجاجًا على قمة العشرين

    مظاهرة في هامبورج الألمانية احتجاجًا على قمة العشرين "جي 20"

    أخبار
  • مسلمو أمريكا يشجبون منع مسلمين من دول الولايات المتحدة

    مسلمو أمريكا يشجبون منع مسلمين من دول الولايات المتحدة

    أخبار
  • ولايات أمريكية تعترض على لجنة التحقيق حول تزوير في الانتخابات الرئاسية

    ولايات أمريكية تعترض على لجنة التحقيق حول تزوير في الانتخابات الرئاسية

    أخبار

إعلان

6a10db8e86.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)