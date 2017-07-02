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الوفد: الهيئة العليا وجهت الدعوة لـ«أبوشقة» للعودة

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الوفد: الهيئة العليا وجهت الدعوة لـ«أبوشقة» للعودة الوفد: الهيئة العليا وجهت الدعوة لـ«أبوشقة» للعودة

التحرير

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قال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن لقاء الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد بقواعد، وقيادات الحزب، أمس السبت، كان فرصة للتحدث عن تحديات المرحلة والتمسك بكينونة الوفد كبيت للوطنية المصرية.

وأكد فؤاد فى بيان له أصدره اليوم الأحد، أن اللقاء تطرق إلى ضرورة نبذ أى خلافات داخلية وضرورة التركيز على الصالح الوطنى والقضايا التى تهم الشارع، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا وجهت الدعوة للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالعودة إلى بيت الأمة بعد تقديم استقالته خلال الأيام الماضية، وتمسكت بأن تلعب جميع القيادات دور فعال فى تلاحم الحزب مع قضايا المجتمع.

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وأشار إلى أن رئيس الحزب وعد الحضور ببذل الجهود من أجل لم شمل بيت الأمة، وتجاوز المراحل الحرجة التى تستبق التغيرات القيادية داخل المؤسسات، مؤكدًا على عزمه الأكيد على تسليم قيادة الوفد مرفوع الراية، مكتمل المؤسسات.

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التحرير

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