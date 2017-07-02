فيديو| آمنة نصير تطالب بمنح المطلقة نصف ثروة الزوج

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طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب، بمنح الزوجة نصف ثروة الرجل إذا رغب في تطليقها، إذا مر على زواجهما 25 عامًا.

وأضافت نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مجدي طنطاوي، في برنامج «كلام جرايد»، المذاع على قناة «العاصمة»: «إذا مكثت المطلقة في بيت الزوجية دون عمل لمدة خمس سنوات تحصل على 5% من دخل زوجها، وإذا مكثت 10 سنوات تحصل على 10% من دخل الزوج»، وترى أن تسريح الرجل لزوجته بعد مرور أكثر من 30 عاما على زواجهم يعد نوعًا من أنواع الغدر.

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وانتقدت نصير حديث طنطاوي في هذا الأمر بقولها: «بلاش الأنانية الذكورية دية، ما يحدث الآن من الأزواج هو سوء استخدام للحقوق التي منحها الله لهم، فالرجل لا يحترم حقوق الميثاق الغليظ الذي نص عليه القرآن».