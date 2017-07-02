«المالية»: رفع الدعم نهائيًا عن الوقود خلال الـ8 أشهر المقبلة

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قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تعمل حاليًا على رفع الدعم عن المحروقات (الوقود) نهائيًا خلال الـ8 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار الـ3 أشهر مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لصياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية، التي تم إعلانها مؤخرًا.

وتابع «كجوك» في بيان رسمي، الأحد: "يجب أن يتكاتف الجميع من أجل ثمار الإصلاح الاقتصادي في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن الحكومة في هذا الصدد اتخذت العديد من القرارات الإيجابية خلال الفترة الحالية، ومنها إقرار علاوة دورية، وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد أدنى 130 جنيهًا شهريًا يستفيد منها 6.5 مليون موظف.

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وأشار نائب وزير المالية إلى أنه «تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى تقديم خصم ضريبي لكافة العاملين بالدولة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (أقل من 3 آلاف جنيه)، وبنسبة 40% لمن دخله الشهري أقل من 4250 جنيهًا.