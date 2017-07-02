"10 مليون جنيه" داخل "كراتين" بمستشفى المطرية لعدم وجود أطباء - (صور)

كتب – محمد سامي ونانيس البيلي:

غرفة رعاية مركزة للأطفال، و3 وحدات حضانات مجهزة بجميع مستلزماتها، موضوعة داخل الكراتين، منذ أن تسلمتها إدارة مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة قبل أكثر من عامين، دون أن تدخل منظومة العمل وتستقبل أطفال لعلاجهم، لعدم وجود طاقم طبي لتشغيلها "معندناش أطباء متخصصين ومفيش ممرضين ولا عمال نظافة"، يقول الدكتور إبراهيم عبد اللطيف طبيب جراحة الأطفال بالمستشفى.

4 أسِرة إلكترونية حديثة تحويها غرفة الرعاية المركزة للأطفال، يصل سعر السرير الواحد إلى نصف مليون جنيه، بحسب "عبد اللطيف"، ويضيف لمصراوي أن وحدات الحضانات الثلاثة تشمل 3 محاضن ودفايتين وغرفة تعيين حضانات وغرفة سحب "جزء منها حكومي والآخر تم تجهيزه بالجهود الذاتية"، ويصل إجمالي تلك الأجهزة قرابة 10 مليون جنيه، بحسب "عبد اللطيف".

وعود بالتشغيل في أقرب وقت يتلقاها أطباء جراحة الأطفال بالمستشفى من الإدارة دون أي تحرك، كان آخرها بدء التشغيل الفعلي في أول يونيو الماضي "خدنا وعد إنهم هيجيبوا دكاترة وممرضين وهيفتحوا الحضانات والرعاية المركزة بس مبيحصلش" يقول "عبد اللطيف"، ويشير إلى أن الطاقم الطبي المطلوب لتشغيل الحضانات والرعاية المركز يتكون من "10 نواب، 4 أخصائين، 2 استشارين، 5 ممرضين" يتوافر لدى المستشفى الأخصائيين والاستشاريين فقط.

بنبرة غاضبة، يقول الطبيب الشاب إن قسم جراحة الأطفال بمستشفي المطرية هو القسم الوحيد لجراحات الأطفال بهيئة المستشفيات التعليمية، وأن باقي مستشفياتها تحتوي علي وحدة لجراحة الأطفال فقط إن وجدت "حضانات الأطفال محدش عارف يجهزها بسهولة"، ويشير إلى أنهم لا يعلمون السبب أو المشكلة في توقفها "الأجهزة دي تسليم مفتاح وجاهزة على التشغيل الفوري بدون أي مبالغة".

عدة اقتراحات تقدم بها أطباء جراحة الأطفال بالمستشفى إلى مجلس الإدارة، بحسب "عبد اللطيف"، منها التعاقد مع طاقم أطباء وتمريض بعقود مؤقتة وتأسيس جمعية تقوم على جمع التبرعات للحصول على دعم مالي لتوفير مرتبات الطاقم الطبي، إلا أن اقتراحهم قوبل بالرفض "قالولنا كده هتقلبوا علينا الدنيا وهيقولوا بيلموا تبرعات وبيجيبوا فلوس منين".

يشير الطبيب الشاب إلى تجربة ناجحة في هذا الأمر نفذها قسم جراحة الأطفال بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، حيث أنشأوا جمعية تدعى "أصدقاء مرضى جراحات الأطفال" وجعلوا رئيسها هو محافظ الإسكندرية وأمينها العام رئيس قسم جراحة الأطفال بالجمعية وأنشأوا مجلس أمناء للجمعية، يقوم بجمع تبرعات والتعاقد مع تمريض وأطباء لتشغيل الرعاية المركزة والحضانات لجراحة الأطفال، ويضيف أن الفكرة كانت جيدة ومثمرة "قسم جراحة الأطفال عندهم بقى متطور جداً ويعقد به مؤتمرات".