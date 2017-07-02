قضايا الدولة تدعو لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات نادي مستشاري الهيئة

كتب – محمود الشوربجي:

دعا المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، لعقد جمعية عمومية عادية لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة للدورة الانتخابية الجديدة 2017 /2020.

ووجه رئيس الهيئة دعوته للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية لنادي قضايا الدولة، لحضور اجتماع الجمعية بنادي المقاولون العرب في 27 أكتوبر المقبل، لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية الجديدة.

شدد على إجراء الانتخابات طبقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المصدق عليها من الجمعية العمومية غير العادية للنادي في ديسمبر 2016.

وأشار إلى أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ستقوم بإعلان المواعيد والإجراءات اللازمة للانتخابات.

ولفت إلى أن جدول أعمال الجمعية سيناقش أيضًا ميزانيات النادي للسنوات السابقة وإقرارها، وكذا إقرار اللائحة المالية للنوادي الفرعية.