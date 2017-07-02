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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

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مصراوي Masrawy

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

08:03 م الأحد 02 يوليو 2017

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي غزة

أرشيفية

غزة - (أ ش أ):

 

أصيب شاب فلسطيني على الأقل بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأحد، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على خطوط التماس شرق قطاع غزة.

 

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية والدبابات بمحيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة وتحديدًا قرب مقبرة الشهداء شرق المدينة، أطلقت الرصاص الحي تجاه مجموعة من الشبان والفتية الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة مما أدى إلى إصابة شاب على الأقل برصاصة في قدمه نقل إثرها إلى المستشفى ووصفت حالته بالمتوسطة فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع قرب السياج الفاصل شرق البلدة، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوف الشبان..كما وقعت مواجهات على خطوط التماس شرق مخيم البريج وسط القطاع ومدينة خان يونس ورفح جنوب القطاع، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان والفتية الذين اقتربوا من الشريط الحدودي.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميًا إطلاق النار صوب المواطنين والمزارعين في مناطق التماس، شمال وشرق القطاع.

هذا المحتوى من

Asha

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