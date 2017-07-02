ترامب يبحث مع رئيس الصين ورئيس وزراء اليابان البرنامج النووي لبيونج يانج

واشنطن - (أ ش أ):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جينبينج ورئيس وزراء اليابان شينزو أبي، الأحد، بحث معهما مخاوف البيت الأبيض المتزايدة بسبب البرنامج النووي لكوريا الشمالية بالإضافة إلى سوق تجارة الصلب العالمية.

وأوردت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية على موقعها الالكتروني أن تلك المباحثات تأتي قبل إجتماع الزعماء على هامش قمة العشرين في هامبورج بألمانيا يومي 7 و8 يوليو الحالي لبحث التجارة التي يتوقع أن تحتل مكانًا مميزًا في القمة.

ويصر ترامب، الذي تعهد خلال الحملة الانتخابية باتخاذ موقفًا متصلبًا في التجارة، على السير في طريق صعب فيما يخص الأسعار والتعريفات في واردات الصلب والتي قال أنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي كما يخطط لبحث هذه الأمور في قمة العشرين.

والتقى ترامب مع الرئيس الصيني في إبريل الماضي وقال إنه يتمنى العمل مع الصين في موضوعات التجارة لكنه يريد أن يرى هل تستطيع الصين استخدام تأثيرها الاقتصادي على كوريا الشمالية بهدف وقف برنامجها النووي والباليستي والتي تعد تهديدًا للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في كل من كوريا الجنوبية واليابان.

غير أن ترامب أصبح محبطًا من عدم قيام الصين بمزيد من الضغط على بيونج يانج، وتدرس حاليًا المضي قدمًا فى الإجراءات التجارية.

كما دعا الرئيس الأمريكي إلى رد حازم على كوريا الشمالية بعد المحادثات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الجمعة الماضي، فى واشنطن.

ولاتزال كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية الغنية في حالة حرب بسبب انتهاء الحرب الكورية باتفاق هدنة وليس معاهدة سلام.

وتدافع بيونج يانج عن برامج الأسلحة اللازمة لمواجهة العداء الأمريكي وتهدد بشكل منتظم بتدمير الولايات المتحدة.