السيسي يصل بودابست في زيارة للمجر تستغرق ثلاثة أيام

بودابست- (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، إلى بودابست في زيارة رسمية للمجر تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في القمة الاستثنائية التي يعقدها تجمع دول "فيشجراد" مع مصر الذي يضم كلا من المجر وبولندا وتشيك وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن يلتقى السيسي غداً الاثنين مع كل من رئيس الجمهورية المجرى جانوش أدر ورئيس الوزراء فيكتور أوربان ورئيس البرلمان لاسلو كوفير، حيث ستتناول المباحثات سبل مواصلة تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين للارتقاء بالعلاقات الثنائية فضلاً عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر السيسي مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين ؛ لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.

ويشارك السيسي بعد غد الثلاثاء في قمة "فيشجراد ومصر"، التي تعد الأولى من نوعها للتجمع مع أي من دول الشرق الأوسط .. كما أن مصر هي ثالث دولة تعقد مع دول التجمع اجتماع قمة بعد كل من ألمانيا واليابان.

وتعكس قمة "فيشجراد ومصر" حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث من المقرر أن تتناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارات بين الجانبين فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته.​