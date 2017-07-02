غادة والي: مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع والسياسية

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية.

وقالت والي، على هامش مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين، إن مصر الحديثة شهدت تولي أول سيدة منصب وزاري في ستينيات القرن الماضي عندما تولت حكمت أبوزيد منصب وزيرة الشئون الاجتماعية، منوهة بأن هذه الوزارة من أكثر الوزارات المعنية بتحسين أوضاع السيدات ونساء مصر.

وأضافت: "منذ ذلك الحين وتتولى السيدات هذا المنصب الذي شرفت بتوليه"، معربة عن سعادتها لأنها تجلس على نفس المقعد الوزاري الذي جلست عليه سابقا عظيمات من أمثال حكمت أبوزيد وآمال عثمان وغيرهن من سيدات مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الوزارات التي تعمل فيها سيدات ونساء من مختلف الأعمار.