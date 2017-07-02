أخبار عاجلة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غادة والي: مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع والسياسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غادة والي: لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع والسياسية

07:34 م الأحد 02 يوليه 2017

غادة والي: مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع والسياسية

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، أن مصر لها باع طويل في الاهتمام بدور المرأة في المجتمع وفي الحياة السياسية.

وقالت والي، على هامش مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين، إن مصر الحديثة شهدت تولي أول سيدة منصب وزاري في ستينيات القرن الماضي عندما تولت حكمت أبوزيد منصب وزيرة الشئون الاجتماعية، منوهة بأن هذه الوزارة من أكثر الوزارات المعنية بتحسين أوضاع السيدات ونساء مصر.

وأضافت: "منذ ذلك الحين وتتولى السيدات هذا المنصب الذي شرفت بتوليه"، معربة عن سعادتها لأنها تجلس على نفس المقعد الوزاري الذي جلست عليه سابقا عظيمات من أمثال حكمت أبوزيد وآمال عثمان وغيرهن من سيدات مصر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي من أكثر الوزارات التي تعمل فيها سيدات ونساء من مختلف الأعمار.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صندوق

    صندوق "تأمين الأسرة" يوافق على صرف حكم النفقة الصادر ضد الجد في حالة

    أخبار
  • نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات

    نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات

    أخبار
  • وزيرة التضامن: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات

    وزيرة التضامن: رئيس الوزراء وجه بوضع منظومة للقضاء على ظاهرة الغارمات

    أخبار
  • غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصى 551 جنيها

    غادة والي: صرف المعاشات والعلاوة أول يوليو بحد أدنى 150 جنيه وأقصى

    أخبار

إعلان

c39c7c50f0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني