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التحريات تكشف كواليس ذبح أب لزوجته ورضيعته بالجيزة

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مصراوي Masrawy

التحريات تكشف كواليس ذبح أب لزوجته ورضيعته بالجيزة

07:53 م الأحد 02 يوليه 2017

التحريات تكشف كواليس ذبح أب لزوجته ورضيعته بالجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث الجيزة عن ملابسات جديدة بجريمة ذبح كبابجي لزوجته ورضيعته بقرية ترسا بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

وأشارت تحريات العقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن المتهم "حازم أ."، 33 عاما، كبابجي، خطط لجريمته فور عودته من العمل فجرًا، حيث أعد المنبه للاستيقاظ مبكرًا قبل موعد استيقاظ الزوجة "س. ح."، 27 عاما، والطفلة "إيمان"، التي تبلغ من العمر شهر.

وأوضحت جهود العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، أن المتهم فوجئ في صباح اليوم التالي بزوجته تخبره بأن "المنبه رنّ ولم يسمعه"، خوفًا من تأخره عن عمله، لكنه طالبها بالعودة إلى النوم مجددُا، وأنه سيرتدي ملابسه سريعًا للحاق بالعمل.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يخفي سكيناً بين طيات ملابسه، وسدد طعنة نافذة لزوجته بمنطقة الصدر استيقظت على إثرها، وانهال عليها بنحو 19 طعنة بأماكن متفرقة بالجسم قائلا: "ده علشان خيانتك"، ثم راح يكتم أنفاس رضيعته وذبحها حتى انفصلت رأسها عن جسدها.

وبحسب تحريات المقدم هاني عكاشة، رئيس مباحث أبو النمرس، توجه المتهم إلى منزل أسرته بمنطقة ساقية مكي، ثم قام بتسليم نفسه إلى قسم شرطة الجيزة؛ معللا سبب جريمته لشكه في سلوك زوجته.

كما تبين أن الجاني كان متزوج من أخرى منذ عامين، لكن انفصل عنها عقب مرور أسبوع من حفل زفافهما بسبب شكه في سلوكها عقب مغادرتها للمنزل دون إبلاغه.

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