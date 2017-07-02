جعفر عن إقالة إيناسيو: هذا هو المدرب الأفضل لخلافته

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق على إقالة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يحتاج إلى مدرب يضع كل تركيزه مع اللاعبين.

وأضاف «جعفر»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أنه ضد مبدأ تجربة لاعبين في مباريات حاسمة مثلما فعل «إيناسيو» أمام كابس يونايتد، وهو ما أثر على أداء الفريق.

وتابع، أن الزمالك في هذه الفترة يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، وأنه لا يعلم كيف كانت علاقة إيناسيو بهم، مؤكدًا أن خليفة المدرب البرتغالي القادم يجب أن يكون مصريًا.

شاهد أيضا

وخسر الزمالك أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هراري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبهذه النتيجة يصبح كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 8 نقاط، وأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.