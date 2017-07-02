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بالفيديو.. أول تعليق لحازم إمام على إقالة إيناسيو

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بالفيديو.. أول تعليق لحازم إمام على إقالة إيناسيو بالفيديو.. أول تعليق لحازم إمام على إقالة إيناسيو

التحرير

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قال حازم إمام، نجم نادي السابق، إن فرصة الفريق الأبيض مازالت جيدة للتأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام كابس يونايتد.

وأضاف «إمام»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة ON sport، أنه كان يفضل بقاء البرتغالي أوجوستو إيناسيو، في منصبه كمدير فني ومحاسبته بنهاية الموسم الحالي، خاصة أنه يتبقى مباراتان فقط في بطولة الدوري الممتاز.

وتابع، كان على مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن يضع المسؤولية أمام الجماهير على المدرب بالصبر عليه حتى مباراة أهلي طرابلس المقبلة، لأن فرصة التاهل ما زالت قائمة بقوة، معلقًا «لو ما قدرش يتأهل ابقى مشيه».

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وخسر الزمالك أمام مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هراري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 وبهذه النتيجة يصبح كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 8 نقاط، وأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

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التحرير

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