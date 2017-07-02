أحمد جلال عن إقالة إيناسيو: لم يحدث.. وأمامنا مباراة مصيرية مع أهلي طرابلس

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قال أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنهم لم يقرروا إقالة البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق حتى الآن.

وأوضح جلال في تصريحات خاصة: "الفريق أمامه مباراة مصيرية أمام أهلي طرابلس الأسبوع المقبل ويجب التركيز فيها".

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وأضاف نائب رئيس الزمالك: "لم نقرر إقالة إيناسيو، وننتظر عودة الفريق والاجتماع مع الجهاز الفني لمناقشة أسباب الخسارة، وبعدها سنتخذ القرار الذي يصب في مصلحة النادي".

تأتي تصريحات نائب رئيس الزمالك بعد قرار مرتضى منصور بإقالة المدير الفني عقب الخسارة من كابس يونايتد بنتيجة 1-3، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم، حيث قام منصور بالاتصال بهاني زادة رئيس بعثة الفريق في زيمبابوي، وطالبه بإبلاغ المدير الفني بقرار الإقالة.