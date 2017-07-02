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أهالي "شما" يحتفلون بإحالة أوراق 12 متهمًا للمفتي في مقتل "العليمي" بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

أهالي "شما" يحتفلون بإحالة أوراق 12 متهمًا للمفتي في مقتل "العليمي" بالمنوفية

07:25 م الأحد 02 يوليو 2017

محمد عيسي العليمي

المنوفية- مروة فاضل:

احتفل أهالي قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، بحكم إحالة أوراق 12 متهمًا من عائلة أبو حريرة، للمفتي، لتورطهم فى قتل محمد عيسي العليمي، ابن القرية، حيث قامت عائلته بتوزيع المياه الغازية علي الأهالى فرحًا بالحكم.

ونظم الأهالي مسيرة حاشدة طافت أرجاء القرية مرددين العديد من الهتافات من بينها "ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم، المنعقدة بمحكمة وادي النطرون، اليوم الأحد، قضت بإحالة أوراق 12 متهمًا من أبناء عائلة أبو حريرة، إلي فضيلة المفتي، حيث قضت بإعدامهم في قضية مقتل محمد عيسى العليمي، ابن قرية شما، لاعتراضه علي عودة العائلة للقرية بعد طردهم منها في 2011، لنشرهم السلاح والمخدرات بالقرية، ووجهت النيابة للمتهمين تُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

والمتهمون في القضية هم "سامح علي أبو حريرة، وأحمد محمد علي حريرة، وحمدي علي محمد حريرة، وعلي مسعود حريرة، ومحمد علي محمد حريرة، ونبيل علي محمد حريرة، وهيثم علي محمد حريرة، وحنان علي محمد حريرة، وكريمة فهمي جبريل، ومسعود علي محمد حريرة، وأمل علي محمد حريرة، وبدرية محمد أبو الغيط".

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