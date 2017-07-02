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وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة سوق الدواء في مصر

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة سوق الدواء في

07:17 م الأحد 02 يوليو 2017

وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة سوق الدواء في مصر

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتبت- نورا ممدوح:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، إن معهد القلب يعد من أكبر الصروح الطبية في مصر، فهو يضم واحد من أكبر مستشفيات جراحة القلب التي تستقبل يوميا عشرات المرضى، حاليا يتم تطويره بصورة دائمة.

وعن أهمية دور المرأة وتمكين الشباب، قال راضي، المرأة المصرية بشكل خاص كان لها دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو والإنتخابات الأخيرة سواء البرلمانية أو الرئاسية،كما أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالشباب، وقد أعلن الرئيس العام الماضي عاما لهم، والعام الحالي عاما للمرأة وعام 2018 سيكون عاما لذوي الإعاقة وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بجميع فئات المجتمع.

وأكد وزير الصحة، في الجلسة الثانية من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمة وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، أن مصر تحتاج إلى منظومة دوائية مستقلة تراقب الدواء وغير موجهة بمصالح شخصية ولا يتحكم فيها أحد.

وقال: "نعمل حاليا مع وزارة التضامن لتوفير العلاج لجميع المحتاجين من شعب مصر"، مشيرًا إلى أن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر هي التي يمكن أن تتحكم فيها سواء من ناحية الاستيراد أو التسعير والتوزيع.

وأضاف: "قانون الصيدلة رقم 127 هو القانون الوحيد الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء أو وزير الصحة في رفع سعر الدواء، ولو لم يكن هناك رقابة وسيطرة على قطاع الدواء لانفرط عقده".

وكشف الوزير عن وجود خطط لتطوير صناعة الدواء داخل وخارج مصر ولأول مرة ننشىء مصنعين في أفريقيا لصناعة الدواء.

وبدروه قال الدكتور شريف أبو النجا، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية التابع لرئيس الجمهورية، إنه يجب ألا يكونا قطاعى الصحة والتعليم في مصر سلعا تباع وتشترى، كما يجب أن تشارك منظمات المجتمع المدني في دعم التعليم والصحة للنهوض بهما.

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