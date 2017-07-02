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السيسي يصل المجر في زيارة تستغرق 3 أيام

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السيسي يصل المجر في زيارة تستغرق 3 أيام السيسي يصل المجر في زيارة تستغرق 3 أيام

التحرير

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل قليل، إلى بودابست، فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام لدولة المجر تلبية لدعوة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

ويحضر الرئيس قمة تجمع دول"الفيشجراد" الذى يعد بمثابة تحالف سياسى وثقافى يجمع " المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا"، ويهدف إلى تعزيز اندماج الدول الأربع الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وتقوية التعاون بينهم خاصة فى المجالات الاقتصادية والعسكرية والطاقة والهجرة .

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ويعقد الرئيس، خلال الزيارة، لقاءات متعددة، حيث يلتقى غدًا الإثنين، رئيس المجر جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان لبحث وتطوير سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقيات، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى العلاقات تعكس الصداقة الممتدة بين البلدين على مدار تاريخ طويل من التعاون البناء فى مختلف المجالات، ومتابعة وبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع فى ليبيا وكيفية مواجهة الإرهاب.

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التحرير

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