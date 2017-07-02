أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| إضراب ممرضات بكفر الشيخ عن العمل للمطالبة بنقلهن

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- عمرو الشامي

شهدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إضراب عدد من الممرضات بمستشفى كفر الشيخ العام، للمطالبة بنقلهن إلى مستشفى بيلا وأبشان، حيث محل إقامتهن، متهمين الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، بالتعنت في نقلهن.

تقول نورا عبد الرؤوف محمد، إحدى المضربات، إنهن حصلن على تأشيرة من وزير الصحة، من خلال أحد نواب مجلس الشعب، بالموافقة على النقل لمستشفى إبشان وبيلا، لقربهما من محل سكنهن.

وأضافت نورا، لـ"التحرير"، أنهن ذهبن إلى وكيلة الوزارة لتنفيذ قرار النقل، والتي وعدت بنقلهن بعد انتهاء شهر رمضان، ومع انتهاء إجازة العيد غيرت وعودها ورفضت قرار النقل، بحجة أن المستشفى العام بكفر الشيخ في حاجة إليهن.

وذكرت هبة موافي، إحدى الممرضات، أن تعنت وكيلة الوزارة في نقلهن غير مبرر، خاصة أنها وعدتهن بالنقل، لافتة إلى أن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ مطلب النقل.

شاهد أيضا

من جهة أخرى، وكيل وزارة الصحة، أنها لا تتعنت في الموافقة أو الرفض، قائلة: "المصلحة العامة اللي بتحكم".

وأضافت المعداوي، لـ"التحرير"، أن طلب الممرضات ما زال تحت الدراسة والبحث، داعية إياهم للرجوع للعمل حتى البت النهائي في أمرهن.

ed7e82c480.jpg

bd136aef99.jpg

512e8a93f3.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)