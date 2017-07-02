صور| إضراب ممرضات بكفر الشيخ عن العمل للمطالبة بنقلهن

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

شهدت مديرية الصحة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، إضراب عدد من الممرضات بمستشفى كفر الشيخ العام، للمطالبة بنقلهن إلى مستشفى بيلا وأبشان، حيث محل إقامتهن، متهمين الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة، بالتعنت في نقلهن.

تقول نورا عبد الرؤوف محمد، إحدى المضربات، إنهن حصلن على تأشيرة من وزير الصحة، من خلال أحد نواب مجلس الشعب، بالموافقة على النقل لمستشفى إبشان وبيلا، لقربهما من محل سكنهن.

وأضافت نورا، لـ"التحرير"، أنهن ذهبن إلى وكيلة الوزارة لتنفيذ قرار النقل، والتي وعدت بنقلهن بعد انتهاء شهر رمضان، ومع انتهاء إجازة العيد غيرت وعودها ورفضت قرار النقل، بحجة أن المستشفى العام بكفر الشيخ في حاجة إليهن.

وذكرت هبة موافي، إحدى الممرضات، أن تعنت وكيلة الوزارة في نقلهن غير مبرر، خاصة أنها وعدتهن بالنقل، لافتة إلى أن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ مطلب النقل.

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من جهة أخرى، وكيل وزارة الصحة، أنها لا تتعنت في الموافقة أو الرفض، قائلة: "المصلحة العامة اللي بتحكم".

وأضافت المعداوي، لـ"التحرير"، أن طلب الممرضات ما زال تحت الدراسة والبحث، داعية إياهم للرجوع للعمل حتى البت النهائي في أمرهن.