«قيم البرلمان» توصي بحرمان «طنطاوي» من حضور جلسات دور الانعقاد الثالث

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‎قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، والمتحدث الرسمي باسمها، إن اللجنة انتهت في اجتماعها، اليوم الأحد، إلى التوصية بحرمان النائب أحمد الطنطاوي، من حضور دور انعقاد على أن يطبق ذلك بداية من دور الانعقاد القادم وهو الثالث من عمر البرلمان.

‎وأضاف الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المٌحال إلى لجنة القيم.

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وكان عضو تكتل 25-30 قد اتهم بمخالفة ‎ اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتقاليد البرلمانية، والإخلال بواجبات العضوية.

‎يذكر أن عدد من أعضاء ‎تكتل «25- 30» حضروا لمقر المجلس تضامنًا مع طنطاوي.