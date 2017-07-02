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«مياه الأقصر» تعاين شبكات قرية أصفون بعد غرق المنازل

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«مياه الأقصر» تعاين شبكات قرية أصفون بعد غرق المنازل «مياه الأقصر» تعاين شبكات قرية أصفون بعد غرق المنازل

التحرير

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توجهت لجنة من إدارة التسريب بشركة المياه والصرف الصحي الأقصر، اليوم الأحد، إلى قرية أصفون، وقامت بعملية مسح لشبكات المياه، في استجابة لما نشرته "التحرير" عن غرق منازل القرية، في تقرير بعنوان "المياه الجوفية تهدد حياة 46 ألف مواطن بالأقصر"، وذلك لمعرفة السبب الحقيقي وراء انتشار المياه.

قال وليد الأدفاوي، المسئول الإعلامي بالشركة، إن عملية مسح شبكات المياه استمرت 4 ساعات، بأحدث الأجهزة التي تكشف عن وجود تسريبات من عدمه.

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وأضاف الأدفاوي، لـ"التحرير" أن جميع النتائج ظهرت سلبية، ما يؤكد عدم وجود تسريبات من شبكات المياه، كما قال الأهالي، مؤكدا أن غرق المنازل نتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، واحتياج المنطقة لشبكات صرف صحي من أجل القضاء على تلك المشكلة.

وأكد أن الهيئة القومية لمياه الشرب تقوم بعمل محطات مياه على مستوى مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث تم الانتهاء من المحطتين 1 و2، وجار استكمال العمل في المحطتين 3 و4، ومن ثم سيبدأ العمل بعد ذلك على إنشاء المحطتين 5 و6، اللتين تخدمان قرى شمال المركز، بما فيها قرية أصفون.

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التحرير

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